Bang voor spinnen? Het echte horrorscenario is een wereld zonder

Spinnen zijn niet erg populair en daardoor is er veel minder aandacht voor hun bescherming, zeggen Amerikaanse onderzoekers. Nochtans zijn ze essentieel voor de mens.

Spinnen, schorpioenen en hooiwagens leiden vaak tot reacties van afschuw en angst. Onterecht, zeggen wetenschappers van de Universiteit van Massachusetts, want we zouden nog veel meer schrik moeten hebben van een wereld zonder de diertjes.

Van de vijftigduizend spinnensoorten zijn er maar enkele tientallen gevaarlijk voor de mens, maar ze houden wel vliegen, muggen, bladluizen en andere plagen in toom. En ze vormen zelf een belangrijke voedselbron voor vogels, hagedissen en andere roofdieren.

