Balans van een week: drie Palestijnse doden, ruim 150 gewonden en vijf gewonde Israeli’s

Israelische troepen hebben donderdagochtend twee man in een auto geëxecuteerd in het dorp Shufa dat vlak bij het vluchtelingenkamp Tulkarem op de Westoever ligt. Volgens de Israeli’s hadden de mannen Israelische speciale troepen beschoten die het kamp waren binnengedrongen. Het waren Huthayfah Fares (27) en Abdel-Rahman Atta (23). Het waren vrienden van elkaar die beiden afkomstig waren uit het kamp. Ooggetuigen meldden dat de troepen ambulances op een afstand hielden. In de auto werd een M-16 geweer aangetroffen.

De dood van de twee volgde op een razzia in het kamp die begon om 5 uur ’s ochtends. De troepen ontmoetten heftige tegenstand. Daarbij werden vijf soldaten gewond door een granaat. Drie van hen zijn ernstig gewond, twee van hen wat minder ernstig. Alle vijf zijn in een ziekenhuis beland. Het is onduidelijk of het ging om een Palestijnse granaat of een granaat die door Palestijnen was teruggegooid. Verder raakten ook twee Palestijnen door Israelische kogels gewond.

Iets eerder raakten een 120-tal Palestijnen in Nablus gewond bij een bezoek van Joodse bezoekers aan het graf van Jozef. De bezoekers werden zoals gewoonlijk door een troepenmacht beschermd die dit keer ook een bulldozer had meegenomen om eventuele barricades te kunnen opruimen. De troepen werden warm onthaald, onder meer raakte de bulldozer in brand. Er vielen drie gewonden door scherpe munitie, één man werd aan het hoofd geraakt door een traangasgranaat en een ander brak zijn been toen hij door de troepen achterna werd gezeten. De rest had ademhalingsproblemen volgens de Rode Halve Maan door het inademen van rook of traangas.

De rest van de week zag er als volgt uit: Vrijdag werd de 19-jarige Mohammed Jibril Rummana gedood toen Israelische troepen het vuur openden op zijn auto in de buurt van de nederzetting Psagot die is gesticht op land van Jebel al-Tawil. Verder werden bij gewapende invallen op maandag 2 oktober een man in Aqabat Jabr (bij Jericho) gewond door kogels en twee mensen in Jalloud. Op dinsdag 3 oktober zes mensen in het dorp Qusra (ook door kogels) en een 15-jarige jongen in het Fawwar kamp ten zuiden van Hebron, drie mensen in het dorp Beita (allemaal door scherpe munitie), en een 13-jarig jongetje in Hebron dat in het hoofd werd geraakt door een ”rubberkogel” (zijn toestand is stabiel na een operatie). Dinsdagavond viel het leger binnen in Burqa en verwondde er een 17-jarige jongen en een volwassene met scherpe munitie plus 50 mensen die onwel werden door traangas.

De hoeveelheid slachtoffers van Israelisch optreden in 2023 staat nu op 244.

– Uitgelichte afbeelding mede ontleend aan Abu’s blog