Baby van drie maanden oud overleden in aanmeldcentrum Ter Apel

Een baby van drie maanden oud is vannacht overleden in het aanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel. De doodsoorzaak is nog niet bekend.

Het kind is overleden in de sporthal op het terrein van het aanmeldcentrum. Het is al maanden een gigantische puinhoop in Ter Apel, waar mensen door het gebrek aan opvangmogelijkheden inmiddels zelfs buiten slapen. Asielzoekerscentra hebben geen plaats en statushouders kunnen niet doorstromen naar een woning, met dank aan het volkshuisvestingsbeleid van de afgelopen – pak hem beet – tien jaar.

Een groep Groninger ondernemers had tenten aangeleverd, maar die werden afgelopen week in beslag genomen omdat ze een onveilige situatie zouden veroorzaken. Inmiddels heeft de gemeente het slapen in tenten maar helemáál verboden.

Bron: Het Parool

Uitgelichte afbeelding: By Takver from Australia – No one is Illegal – Refugee Action protest 27 July 2013 Melbourne, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=60004942