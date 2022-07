Baas Over Eigen Lichaam: 17 juli actie in Tilburg

ACTIE: BAAS OVER EIGEN LICHAAM

ZONDAG 17 JULI 2022, 14.00 UUR

NS-PLEIN, TILBURG

Op vrijdag 24 juni 2022 heeft het Hooggerechtshof in de VS bekend gemaakt, dat ze het landelijke recht op abortus niet langer grondwettelijk erkennen. Daarmee ligt de weg open voor deelstaten om het recht op abortus af te schaffen. Hetgeen momenteel ook gebeurt.

Intussen heeft een van de hoge rechters al aangegeven dat ook eerdere uitspraken over seks en huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht en contraceptie herzien zouden kunnen worden. Verder worden momenteel in de VS wetten doorgevoerd om transgender personen hun vrijheid te ontnemen. Verworvenheden rondom reproductieve en seksuele vrijheid in de VS lopen gevaar. Dit vraagt om verzet en solidariteit. Ook omdat dit soort dingen bepaald niet tot de VS beperkt blijven. Baas over eigen lichaam, daar, hier en overal!

Onze solidariteit en het waarborgen en versterken van onze eigen rechten zijn het thema van de actie, die we op 17 juli 2022 om 14.00 uur gaan voeren vanaf het NS-plein in Tilburg. Er zijn sprekers en aansluitend een demonstratieve tocht. Doe mee en sluit je aan!

Datum en tijd: zondag 17 juli, 14.00 uur

Plaats: NS Plein, Tilburg

Georganiseerd door: AntiRacismeGroep Tilburg, COC Tilburg, Vrije Bond

Tilburg

Meer informatie: vrijebondtilburg@riseup.net

Overgenomen van: https://www.indymedia.nl/node/52259

– Uitgelicht: andere tijden, zelfde onderwerp van strijd: Door Hans Peters / Anefo – http://proxy.handle.net/10648/ac592504-d0b4-102d-bcf8-003048976d84, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=68017417