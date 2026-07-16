AZG: Vernietiging van de gezondheidszorg in Oekraïne “opzettelijk en weloverwogen”

De voortdurende aanvallen op de gezondheidszorg en medisch personeel in Oekraïne zijn geen bijkomstig gevolg van de oorlog, zegt Artsen Zonder Grenzen in een nieuw rapport. “Ze lijken deel uit te maken van een opzettelijke strategie om het medische systeem te vernietigen en de bevolking collectief te straffen.”

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft tijdens het conflict maar liefst 2811 aanvallen op de gezondheidszorg gedocumenteerd, en daar is 2026 nog niet in meegerekend. Het Oekraïense ministerie van Volksgezondheid meldt dat Russische troepen meer 327 gezondheidsinstellingen volledig hebben verwoest.

“Deze aanvallen zijn te consistent, te frequent en te nauwkeurig om toevallig te zijn”, zegt Robin Meldrum, coördinator van Artsen Zonder Grenzen in Oekraïne. “Wanneer ziekenhuizen herhaaldelijk worden geraakt, ambulances met precisiedrones worden aangevallen, medisch personeel wordt gedood terwijl ze in duidelijk gemarkeerde voertuigen op weg zijn om medicijnen te bezorgen, is dat geen toeval. Dit is een patroon; achter patronen schuilt een opzet.”

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– Uitgelichte afbeelding: By Kyivcity.gov.ua, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=150182633