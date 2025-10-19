Ay Te Dejo En San Antonio

Op naar San Antonio, op een 100 km van Austin. Het is de geboorteplaats van Flaco Jimenez, de ongekroonde koning van het Norteño-genre. Ik spreek geen woord Spaans, maar volgens Google Translate is dit de klaagzang van een man wiens vrouw er nogal losse zeden op nahoudt. Niet een bijzonder origineel thema, maar de muzikale omlijsting is fantastisch.
Ni mirarte ni siquera oir tu voz
Por que supe que tenias otro amante
Y en Laredo ya tenias otros dos
[Chorus:]
Te gusta mucho el baile
Y bailas al compas
Te vas hasta Laredo
Y quieres mas y mas
Soy ranchero jugador y navegante
Ya me voy para nunca mas volver
Me dejastes sin dinero y sin rolante
Por el mundo te me echastes a correr
[Chorus:]
Te gusta mucho el baile
Y bailas al compas
Te vas hasta Laredo
Y quieres mas y mas
Ya me voy a te dejo en San Antonio
Tu manita no te la puedo quitar
Momento que pareces el demonio
Cuando mueves la cintura pa’ bailar
Te gusta mucho el baile
Y bailas al compas
Te vas hasta Laredo
Y quieres mas y mas