Ay Te Dejo En San Antonio

Op naar San Antonio, op een 100 km van Austin. Het is de geboorteplaats van Flaco Jimenez, de ongekroonde koning van het Norteño-genre. Ik spreek geen woord Spaans, maar volgens Google Translate is dit de klaagzang van een man wiens vrouw er nogal losse zeden op nahoudt. Niet een bijzonder origineel thema, maar de muzikale omlijsting is fantastisch.



Ni mirarte ni siquera oir tu voz

Por que supe que tenias otro amante

Y en Laredo ya tenias otros dos Ya no quiereo que me beses ni besarteNi mirarte ni siquera oir tu vozPor que supe que tenias otro amanteY en Laredo ya tenias otros dos [Chorus:]

Te gusta mucho el baile

Y bailas al compas

Te vas hasta Laredo

Y quieres mas y mas Soy ranchero jugador y navegante

Ya me voy para nunca mas volver

Me dejastes sin dinero y sin rolante

Por el mundo te me echastes a correr [Chorus:]

Te gusta mucho el baile

Y bailas al compas

Te vas hasta Laredo

Y quieres mas y mas Ya me voy a te dejo en San Antonio

Tu manita no te la puedo quitar

Momento que pareces el demonio

Cuando mueves la cintura pa’ bailar

[Chorus:]

Te gusta mucho el baile

Y bailas al compas

Te vas hasta Laredo

Y quieres mas y mas

Uitgelichte afbeelding: By Daniel Schwen – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7060045