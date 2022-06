Automobilist rijdt in op menigte in Berlijn: tenminste één dode + Updates

In de binnenstad van Berlijn is een automobilist rond 10.30 uur ingereden op een terras. Daarbij is volgens de eerste berichten tenminste één dode gevallen. Zeker tien mensen zouden gewond zijn geraakt.

Het is niet duidelijk of het een ongeluk of een aanslag betreft. De bestuurder is ter plekke gearresteerd.

Zodra er meer bekend is wordt dit bericht aangevuld.

Update: over het motief van de dader is nog niets bekend. Vijf slachtoffers zouden in levensgevaar verkeren.

Uitgelichte afbeelding: By Marek Śliwecki – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=61431309