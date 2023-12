Auteursrechtenmafia: trias politica & de fotoclaimproblematiek (2)

(Vervolg van Auteursrechtenmafia: trias politica & de fotoclaimproblematiek (1) )

Rechtszaak 6. Wederom Roel Dijkstra met Kitty van Boven voor een foto uit dezelfde serie.

Ik verwees een ondernemer met de stukken uit rechtszaak 3 door naar een jurist in de overtuiging dat Roel Dijkstra niet de maker van de foto was en het verweer niet veel tijd zou kosten. Ook dit keer ontbrak bewijs, alleen een aanbod ervoor in de dagvaarding:



Kitty van Boven diende een uitgebreide repliek in en stuurde de ondernemer –buiten de gemachtigde om– een nieuwe claim en probeerde –buiten de rechter om– een schikking over de lopende rechtszaak te bereiken. Waardoor het alsnog een bewerkelijke kwestie werd en de kosten toenamen voor deze ondernemer.

Roel Dijkstra wint de zaak, de rechter legt doodleuk de bewijslast –dat Roel Dijkstra niet de maker is– bij gedaagde neer.

Ik denk te weten wie de maker is, doch zonder hard bewijs durf ik een herroeping niet aan.

N.B. Deze ondernemer heeft eerder advocaten Le Poole en Bekema tegenover zich gehad. Hij wist hoe het eraan toegaat bij de rechter en wilde zich bij verstek laten veroordelen. Ik heb hem overgehaald.

Sinds dit vonnis, waar Roel Dijkstra dus zelfs niet hoeft te bewijzen dat hij rechthebbende is als je er expliciet naar vraagt, waar een professioneel gemachtigde is ingeschakeld, geef ik gedaagden het advies zelf een kort briefje naar de rechter te sturen. Het verweer doet er toch niet toe, je bent overgeleverd aan de willekeur van de rechters.

Rechtszaak 7. ECLI:NL:RBAMS:2023:2028 Claim van €275.000.

Een ondernemer meldde zich met een mijn inziens totaal ongefundeerde claim voor 101 foto’s. Hij kreeg geen reactie op zijn schikkingsvoorstel en zijn verzoek om meer informatie, er werd gelijk gedagvaard. Bij dit soort bedragen is een advocaat verplicht als je je wilt verweren en hij heeft zich bij laten staan door advocatenkantoor LePooleBekema.

Rechter wijst voor 100 van de 101 foto’s de vordering af. Het overgrote deel van het vonnis gaat over die ene foto waarvoor de rechter een uitstapje maakt naar Zwitsers recht. Rechter wijst €562,50 schadevergoeding toe omdat gedaagde geen bonnetje kon overleggen voor het gebruik van meer dan 10 jaar geleden.

Ondanks dat gedaagde €25.000,- kreeg toegewezen voor zijn advocaatkosten moet hij €12.485,- zelf ophoesten. Zijn advocaten hadden maar liefst €37.485,- in rekening gebracht.

Rechtszaak 8. Wederom Richard Broekhuijzen en Dirk Dijkstra voor een gratis foto.



Betrof hier een nog banalere foto dan bij rechtszaak 5. Dit keer was wél gelijk toegegeven dat de naam ontbrak, excuses aangeboden en is er een tegenvoorstel gedaan.

Omdat ik de gedaagde laaggeletterde taxichauffeur nergens naartoe kon doorverwijzen heb ik samen met de webbouwer het verweer opgepakt. Voor rechtszaak 5 had ik toch al het een en ander uitgezocht.

De webbouwer is weggestuurd bij rechtbank Assen toen hij de stukken mondeling wilde toelichten. De griffier gaf aan NL.Legal LLP wel te kennen en dat de rechter het te druk heeft voor emotioneel gedoe. De rechter wijst maar liefst 3x tarief FotoAnoniem toe, opspoor- en incassokosten. En achteraf nog een bevelschrift voor de nakosten.

Ook deze man kwam in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand doch gezien de ervaring met rechtszaak 4 is de webbouwer een crowdfunding opgestart voor hoger beroep. Daarvoor is niet voldoende opgehaald, actie blijft online voor de schade.

Conclusie

De overheid laat handhaving van auteursrecht over aan de markt.

De markt is gebaat bij hoge schadevergoedingen en proceskostenveroordelingen.

De rechterlijke macht is verweven met de handhavende macht.

Commerciële partijen zetten mensen onder druk met gekleurde jurisprudentie.

De pers zwijgt omdat ze zelf zo’n commerciële partij inhuurt.

Handhaving is niet meer onderworpen aan het recht. Het rechtsgeweten is verdwenen in onze rechtsstaat. Met als gevolg roversbendes die buitenproportionele en onredelijke boetes incasseren.

