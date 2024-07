Australië verbiedt transport van levende schapen over zee

Met een nieuwe wet gaat Australië het verschepen van levende schapen volledig uitfaseren. De sector is woedend, dierenrechtenorganisaties spreken van een historische overwinning.

In mei had het Australische parlement aangekondigd dat het vanaf 2028 een eind wilde maken aan het transporteren van levende schapen over zee. Minder dan twee maanden later is die wet nu ook goedgekeurd.

“Bij twee verkiezingen hebben we beloofd om de export van levende schapen geleidelijk stop te zetten, nadat de gemeenschap zich jarenlang zorgen had gemaakt over deze handel”, verklaarde minister van Landbouw Murray Watt. “Ongeveer 70 procent van de West-Australiërs staat achter dit initiatief en het parlement voert uit.”