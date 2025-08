Atoomraketten op onderzeeboten

Mijn vader werkte aan de eerste atoomraketten voor onderzeeërs – vandaar mijn interesse. Trumps oprisping over die dingen geeft mij de kans nog eens even op dit puntje in te gaan.

Mijn vader werkte als radioingenieur bij Lockheed in Californië in 1956-59, waar hij heel erg tevreden met zijn werk was. Zijn beste Nederlandse jeugdvriend – bij wie wij als gezin van vijf nog hebben ingewoond – deed hetzelfde daar. Als gezinnen wisten wij destijds niets van hun werk toen – het was geheim.

De raketten waar mijn vader aan werkte, heetten Polaris – Latijnse naam voor Noordster. Ze konden 4.000 km ver, met 18.000 km per uur – dus feitelijk volkomen onstopbaar. Ze dienden van 1961 tot 1996, jazeker: 35 jaar. Elke raket woog 16 ton, en er zaten er toevallig ook 16 in één boot.

China en de Russen hebben die dingen nu ook, en India en zelfs Brazilië bouwen ze. Dat duurt alleen jaren en jaren. Ze zijn nog nooit door enig land gebruikt. In zekere zin zijn ze een levend monument voor menselijke zelfbeheersing.

ANDERE LANDEN MET SSBNs

LAND AANTAL SSBNs Raketten per vaartuig Rakettype Rusland ±12 (Borei & Delta) 16 R-29RMU Sineva, RSM-56 Bulava China ±6 Type 094 + 3 in aanbouw 12 JL-2, JL-3 VK 4 Vanguard-klasse 16 Trident II D-5 Frankrijk 4 Triomphant-klasse 16 M51 SLBM India 2 Arihant-klasse 4– 12 K-15, K-4 Brazilië 1 in aanb. nvt nvt

De onderzeeërs waar die toen in moesten, gebruikten nog ordinaire dieselmotoren, plus elektrische op accu’s. Daardoor moesten die boten minstens één keer per dag luchthappen en de diesels aanzetten om de accu’s te laden. Nu niet meer: met een kernreactor als aandrijving kun je een jaar onder water blijven. Verse lucht krijg je dan ook uit een machine.

Hier een overzichtje voor de liefhebbers – alle gegevens komen uit de pers en publieke overheidsbronnen en curieus genoeg ook van het KIVI – het Koninklijk Instituut van Ingenieurs.

Aantal actieve SSBNs (‘strategische’ onderzeeboten):

14 van de Ohio-klasse

Per boot:

20 × UGM-133A Trident II D-5 raketten

Per raket:

tot 8 kernkoppen (MIRV)

Jongste SSBN in aanbouw:

USS Columbia (Columbia-klasse)

Verwachte indienststelling:

2031

Bouwtijd per schip:

gemiddeld 10 jaar

Scheepswerven voor SSBNs:

General Dynamics Electric Boat (Groton, Connecticut en Newport News Shipbuilding (Newport News, Virginia)

Aantal SSBNs in aanbouw (VS):

1 actief in aanbouw (USS Columbia)

Totaal gepland (VS):

12 Columbia-klasse schepen

Kosten per schip (Ohio-kl):

$ 8,9 miljard

– Uitgelichte afbeelding: Door U.S. Department of Defense – U.S. Navy All Hands magazine February 1965, p. 18. https://www.patrick.af.mil/heritage/LaFacility/CPX25-29.htm, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=80985