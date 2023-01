Artikel 1 Grondwet uitgebreid met verbod op discriminatie wegens handicap en seksuele gerichtheid

De non-discriminatiegronden ‘handicap’ en ‘seksuele gerichtheid’ worden opgenomen in artikel 1 van de Grondwet. Aan de zinsnede “Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan” worden nu dus ‘handicap’ en ‘seksuele gerichtheid’ toegevoegd.

Het wetsvoorstel dit te regelen werd gisteren door de Eerste Kamer aangenomen. Alleen PVV, FVD, SGP, Fractie Nanninga (JA21) en Fractie Frentrop (afsplitsing FVD) stemden tegen. Henk Otten stemde vóór.

Het voorstel was eerder al aangenomen door de Tweede Kamer. Een Grondwetswijziging moet twee keer door Tweede en Eerste Kamer worden aangenomen, de tweede keer met een tweederdemeerderheid. Ook moeten er verkiezingen tussen zitten. Met de stemming van dinsdag in de Eerste Kamer is de laatste horde genomen.

Ter leering ende vermaeck:

Moet dan ook niet apart in Artikel 1 opgenomen worden dat men politieke partijen als #pvv en #fvd niet mag discrimineren? — Teun (@Teunoever) January 18, 2023



