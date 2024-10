Arnold Schwarzenegger steunt Harris en Walz

Arnold Schwarzenegger stemt bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen niet op de Republikeinse kandidaat Donald Trump, maar op Kamala Harris. De Oostenrijkse Eik plaatste op Twitter een lang bericht waarin hij zijn keuze voor de Democratische presidentskandidate uitlegt.

Niet dat Arnold nou zo gecharmeerd is van Harris, maar letterlijk álles is beter dan Trump die alleen maar ‘nog vier jaar bullshit zonder resultaten’ zal leveren. Dat Trump Amerikanen die het niet met hem eens zijn gevaarlijker acht dan Rusland, China en Noord-Korea is niet alleen bullshit, maar ook doodeng. Volledige verklaring van Arnold hieronder.

I don’t really do endorsements. I’m not shy about sharing my views, but I hate politics and don’t trust most politicians.

I also understand that people want to hear from me because I am not just a celebrity, I am a former Republican Governor.

My time as Governor taught me to…

— Arnold (@Schwarzenegger) October 30, 2024