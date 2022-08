Arnold Karskens: Rutte is de reïncarnatie van Stalin!

Column bij nazi-omroep Ongehoord Nederland, waarin Arnold Karskens beweert dat Rutte de reïncarnatie is van Stalin. Je leert elke dag wat nieuws.

“Een stoet tractoren met de omgekeerde driekleur staat voor mij symbool voor de onverzettelijke Hollanders vanaf de Gouden Eeuw,” zegt @arnoldkarskens in zijn nieuwe wekelijkse column. Ditmaal een ode aan de boer. #ongehoordnieuws Kijk de hele uitzending:https://t.co/RdqbY3mXhC pic.twitter.com/2iYo89wzFr — Ongehoord Nederland TV (@ongehoordnedtv) August 18, 2022

Het kan natuurlijk altijd erger. De wartaal hierboven háált het niet bij Karskens’ claim een brief van Jezus te hebben ontvangen. We kid you not. Citaat van de eeuw: “Hij was erg geïnteresseerd in mijn werk. Ik heb hem het artikel opgestuurd en hij heeft nog gereageerd ook, heel positief, maar ik ben die brief helaas kwijtgeraakt. Doodzonde. Een brief van Jezus, wie heeft zoiets?”.

