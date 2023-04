Armoede 4: Salaris topman Ahold en rijkste vrouw ter wereld

Goed opletten allemaal! Rechtop ziten! Ik heb besloten dat Google mijn stukjes gaat schrijven. Hier het eerste over Frans Muller, de topman van Ahold en zijn nieuwe salaris. Dat is 14% omhoog. Er is nog even een klein vraagpuntje of het nu 5,5 of 6,5 miljoen euroni’s is geworden – maar ach: lossen jullie dat zelf maar op.

O ja: eerst nog even dit. Er kwam vandaag via de Volkskrant info door over de rijkste vrouw ter wereld, de Franse Françoise Bettencourt Meyers van L’Oréal. Goed voor $ 94,9 miljard. Zij trouwde ooit met Jean-Pierre Meyers, kleinzoon van een rabbi (in Auschwitz vermoord).

Maar Françoises opa, Eugène Schueller, oprichter van L’Oréal, was tegelijk weer een actieve fascist. Deze Schueller richtte bijvoorbeeld voor de oorlog al de nazistische Franse club ‘La Cagoule’ (de capuchon) op. (Françoises vader, André Bettencourt, was daar trouwens lid van.) La Cagoule kun je wel de Franse Ku Klux Klan noemen. Deze foute vader André herriep ver na de oorlog wel zijn fascistische artikelen in collaborerende Franse oorlogskranten als ‘jeugdzonden’. Zijn dochter Françoise voedde haar kinderen echter Joods op. Dit vergat de Volkskrant vandaag even te vermelden.

En dan nu het lang beloofde door Google geschreven artikel! O ja, even vooraf: vanaf vandaag houdt AH een proef met ‘de echte prijs van koffie’. Die ‘echte’ kost dan 18 cent meer vanwege kosten van vervoer, milieu, lonen koffieboeren (?)…

En o ja 2: ik zal op het prikbord van AH een printje ophangen van het artikeltje hieronder ‘Frans Muller verdient 128 keer het gemiddelde salaris bij Ahold‘. Mijn twee zonen hebben er vakken gevuld voor een eurootje of 5, 6. Per uur, inderdaad.

Salaris Ahold-topman lijdt niet onder dure boodschappen – AD

ad.nl

Frans Muller verdient 128 keer het gemiddelde salaris bij Ahold

mtsprout.nl

Topman Ahold Delhaize ontving 5,7 miljoen euro

retailtrends.nl

Salaris Ahold-topman lijdt niet onder dure boodschappen

gelderlander.nl

Ahold-topman Frans Muller verdiende vorig jaar 6.5 miljoen …

bnr.nl

Topman Ahold Delhaize ziet jaarloon stijgen tot ruim 6,5 miljoen

hln.be

Etc etc etc

– Uitgelichte afbeelding: Wikimedia