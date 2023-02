ARMOEDE 2: Het einde van het rendierdeel met kaviaar voor € 480

ARMOEDE 2: Het einde van het rendierdeel-met-kaviaar – € 480

Rendierpenis – dat is echt het deel in dit geval – met kaviaar kost € 480 – geen grap, het staat echt op de kaart. Dat is dan een voorgerecht waarna nog 20 andere gangen. Althans bij het ‘beste restaurant van de wereld’. Dat heet Noma, zit in Kopenhagen en gaat eind volgend jaar sluiten. ’t Is hééééél jammer, maar ja: de chef trekt het niet meer… en of de rendieren het nog trekken?

Dus wat komt er nog op tafel om het einde nog orgastischer te maken? Koalakutjes met pruimesap of sappig gestoofde varanenvagina (zonder graten)? Paardepik in plakjes? Omelet van orka-sperma-à-la-crème? Ik zal ze voorstellen om het eten dat ze over hebben, aan onze voedselbank hier in Bussum te sturen. Maar ik voel nu al aankomen dat die voor ’t eerst voedsel gaan weigeren…

Dit kwam op tv ter sprake – maar géén van de aanwezigen vonden dit te ver gaan – niet de lachende directeur van Prorail, niet die Ingrid van de Werkgevers, niet de culinaire journaliste of de twee chefs. Onze gespreksleiders Jort en zijn meestal blonde buurvrouw van WNL evenmin. Normen en waarden.

Bizar? Welnee joh! Bij mijn jaren-’60-flatje om de hoek zitten wat doorsnee garageboxen. Die doen zoals al die boxen hier in de buurt qua huur € 100-150 of qua koop € 25-35.000. Je hoort ze vol te pleuren met troep. Maar in eentje, de derde van de hoek, staat een… Ferrari – een echte, ik heb ’t gevraagd want de eigenaar was hem net aan ’t luchten. Deze vriendelijke man zei dat-ie van zijn vader was geweest, en dat-ie hem had kunnen terugkopen. Is dat nou niet aardig…? Ja, vooral voor de energieslachtoffers die pal boven de box wonen. Niet zo cynisch!

Toevallig was ik overigens de aller-, allereerste werknemer van die Ferraridealer, Frits Kroymans – toen mijn iets oudere overbuurman. Hij begon zijn carrière met de verkoop van tweedehandsjes-op-de-oprit. Ik maakte die dan helemaal fanatiek schoon: wieldoppen met glimpasta (uitgewreven!), chromen koplampranden idem, grondig wassen, bekleding met het middel Kek, óók de kofferbak, dashbord met spiritus of zo.

Hele dag werk voor 25 gulden, Frits was geen krent, dat was toen erg goed betaald en zijn moeder gaf me af en toe koffie of sap. Ik erg blij destijds in 1962, hij ook. Hij is nu miljonair met problemen.

Dan Boskalis, het volgende bedrijf dat Nederland wil verlaten. O, o, o – wat èrg. Maar de holding van The Rolling Stones houden we hoor! En nog heel wat Gazprom-filiaaldingetjes of andere brievenbusbedrijfjes. Ja, zo’n vertrek is heel erg vooral voor de Zuidas en de advocaten daar.

Nog even de afdeling foutjes: de SP zou best heel wat goeds kunnen doen als het zou lukken om de energiejongens te HERnationaliseren. Jaja: HER. Het Gemeentelijk Gasbedrijf was ooit van de… gemeente. PEN betekende bij ons Provinciaal Elektriciteitsbedrijf Noord-Holland.

Alleen moet je bij zo’n SP-petitie daarover die nu loopt, OPENHEID geven. Twee maanden terug was het 80.000 handtekeningen. Ik moest dat speciaal navragen. Daar blijf ik niet mee bezig. Als je niet 80.000 per week erbiij krijgt, doe je iets fout. Nu waren ze van ’t weekend bij hun demo bij de beurs trots op 120.000 handtekeningen.

Dan nu de conclusie! De rijken rotzooien lekker door. De armen soppen verder in de stront. Waarvoor dank. Zie ook deel 1: ARMOEDE: Alleen maar aardige mensen