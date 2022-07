Arme hoogleraren, lectoren en hun onmisbare bijbanen

Hoeveel mag een fulltime docent in het hoger onderwijs bijklussen? Nederland telt volgens ongeveer 4-6.000 officiële hoogleraren – beschermde titel! – en dan nog eens duizenden lectoren – die zich soms ook ‘professor’ noemen. Gemiddeld officieel inkomen? Zo’n € 8.000 per maand, een ton per jaar, lectoren € 1.500 minder – van het Rijk, van ons en een beetje van de collegegelden. Red je het daar wel mee? Er ruikt iets niet fris mis met de bijbanen…

Nieuwsuur stak er twee jaar onderzoek in en publiceerde afgelopen april dat de Balkenendes, Plasterken en Wim van de Donken helemaal niet zo scheutig met openheid zijn. Niks nieuws – maar nu loopt er een pittig zaakje bij de Saxion-hogeschool (Enschedé, Apeldoorn, en Deventer). Daar rommelt het flink om ene Jan Veuger – een lector (en volgens zijn LinkedIn ‘professor’) in… blockchain, en dan vooral met vastgoed. Vastgoed? Okee, why not.

Maar Veuger rommelt kennelijk met het copyright van scripties van studenten en had contacten met ‘cybercharlatan’ Rian van Rijbroek. Er kwam in december een officieel onderzoek, hij schorste zichzelf, het rapport is nu klaar en het wachten is op Veugers advocaat.

Als buitenstaander liep ik tegen deze zaak aan en was na drie seconden al om. Want Veuger blijkt namelijk een mega-netwerker: hij geeft op LinkedIn drie commissariaten op in het vastgoed/wonen. Maar hij schrijft daar ook dat hij directeur is van een bedrijf – ‘Corporate Real Estate Management BV – dat volgens de KvK niet meer bestaat… Oeps!

Op zijn adres in Sleen zitten overigens drie bedrijven. Met uiteraard ook een advies-BV.

Hij is verder commissaris bij woningbedrijven Mitros, deltaWonen en Patrimonium – waar hij tevens vice-voorzitter is. Maar een vraagje: hoeveel verdient Veuger daar dan mee? Een commissaris krijg je nauwelijks voor minder van € 10.000 per jaar – maal drie dus…

Moet dat niet van zijn salaris als lector/professor af? En hoeveel uur is zo’n Veuger – of al die andere fulltime hoogleraren/lectoren – dan afwezig vanwege hun bijbanen? Commissarissen mogen van hun moeders namelijk niet na donker buiten spelen, dus…

Een collega van Veuger doceert aan Saxion integriteit, Willeke Slingerland. Zij heeft keurig op haar profielpagina haar ene nevenfunctie vermeld – ook nog onbetaald. Maar Jan Veuger vermeldt op zijn pagina van Saxion nada, niets, nul. Dat is wel érg weinig… Saxion moet een register van de bijbanen publiceren, maar Slingerland bevestigde dat dat er (nog) niet is.

Het kan overigens nog gekker: de Erasmus-universiteit betaalde Balkenendes nieuwe werkgever, Ernst en Young oftewel EY, tien jaar terug al duizenden euro’s om een dag per week van hem te mogen genieten.

Balk meldt op zijn profielpagina bij de Erasmus 1! (één) ‘external positions’. In het officiële register van de Erasmus vermeldt hij elf nevenbanen. Of dat klopt, weet de universiteit niet. Die controleert dat niet. Hun rector magnificus is ene prof dr Annelien Bredenoord – en die is zowel Eerste-Kamerlid als fractievoorzitter van D66 in Den Haag. Denk je… Hou je dan nog tijd over als rector? En die € 2.649 per maand als raadslid? Gaat dat naar de Erasmus? Maar ze blijkt uit de raad vertrokken. Foutje van de Erasmus-site.

Ze was ook nog informateur voor de nieuwe raad daar. Maar op de website van Den Haag staat ze niet meer… Ze staat nog wel op de website van het UMC Utrecht als hoogleraar ethiek. Rommelig, helemaal voor een ethica als zij.

PS1: Balk en zijn vierdeurs Porsche.

Neenee, daar bedoel ik niks mee! Die auto kan er ook niks aan doen, gewoon ijzer, glas en rubber… en een snufje foute achtergrond… (bij ons in Bussum staat er steeds een geparkeerd op de Anne Franklaan.) Maar ik dacht altijd dat voorbeeldgristenen zulke dingen niet deden, vooral omdat je die auto’s niet mee naar de hemel mag nemen… Ja, noem me maar simpel! Naïef…! Ja! Nou en!

– Uitgelichte afbeelding: Door Kremlin.ru, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5304159