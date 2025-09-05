Armani en peniskokers

Jammer dat die dooie Armani al die tijd en moeite stak in die kleding, dat uiterlijk vertoon en rijk worden. Hij bezat volgens sommige bronnen ongeveer 6 miljard dollar.

Hoeveel hij weggaf is niet gepubliceerd, maar er worden wel tien goede doelen genoemd. Daaronder de UNICEF en de UNHCR voot vluchtelingen. En twee voor AIDS, Naar verluidt was de ongehuwde Armani bi. En strak belijnd en bruin.

Maar godnogantoe: de man is nu opeens een wereldwijde westelijke instantheilige. Dat steekt me want miljardairs zijn in de aller- en allereerste plaats egoïsten. En dat hij zo populair was in Hollywood is vrijwel altijd meer geluk dan wijsheid – ook in dit geval.

Mag ik effe vragen wat we met deze miljardair opgeschoten zijn? Die filmsterren in de VS gek wist te maken met de gebruikelijke trucs? Jaja: we moeten vandaag extra streng zijn! Er zijn namelijk een paar andere probleempjes… daar had Arm ook wel ’s wat aan kunnen doen.

In de drie, vier decennia na Woodstock liepen veel filmsterren gewoon in spijkerbroek. En wat was daar gvd mis mee? Ja? En wat ik denk van het Metropolitan Museum of Art dat in 2000 een expositie aan Arm wijdde? Dat heb ik toevallig net gisteren uitgelegd.

Ik liep zelf overigens nog in een schooluniform in de VS. Prima idee. Dat gold vooral voor de meisjes, ook in uniform, en wat een verademing – voor ons als aankomende pubers net zo. Er viel gewoon niets te zien behalve eventueel een leuk koppie.

Ik draag jeans zelf niet, nog steeds, wat met de Vietnamoorlog te maken had – dit jaar 50 jaar geleden. Wat politici nu dragen lijkt me prima: allemaal in donkerblauw. Ik weet graag wat ik aan iemand heb. En zelfs in mijn jeugd werd de burgemeester van Hilversum, Boot, nog geschilderd in zijn officiële uniform – met steek. De steek is een officieel hoofddeksel voor vooral admiralen.

Ook ben ik erg te porren voor de smoking vanwege het principe van gelijkheid. Dat is ook te zien op een foto van Arm en Martin Scorsese – MS maakte een documentaire over hem, ‘Made in Milan’ in 1990. Hij was toen al doorgebroken vanwege de film ‘American Gigolo’ met Richard Gere uit 1980.

Doe mij wat vrouwen betreft maar honderd keer liever Marlene Dietrich in rokkostuum als het dan toch donker wordt. En neem meteen al die klassieke orkesten mee – dat vrouwenvlees leidt mij vaak af.

Nu we het over mode moeten hebben: ik denk even aan een versierde peniskoker, ook wel Koteka, zoals die nog altijd diep in de oerwouden van Papua in zwang is (in zwang is… waar dat woord vandaan komt?) De Indonesische kolonisatoren hebben getracht die in 1971-72 weg te werken… Op Vanuatu, weer een heel stuk verder, heet het Namba.

Ik zie mezelf er niet gauw mee lopen. Ik heb overigens geen smoking.