Apocalypse ’23: Uruguay heeft nog voor drie weken drinkwater

Uruguay heeft nog maar voor drie weken drinkwater. De beide waterreservoirs die 60% van de bevolking van drinkwater voorzien, zijn bijna leeg. In de hoofdstad Montevideo komt er alleen nog maar een merkwaardige bruine drab uit de kraan.

Het waterleidingbedrijf OSE boort inmiddels in het centrale stadspark van Montevideo naar water, maar het resultaat is niet om over naar huis te schrijven. Minister van Milieu Robert Bouvier merkte cynisch op dat het “eigenlijk geen drinkwater is, maar je het wél door kunt slikken”. Omdat het opgepompte water veel te hoge concentraties natrium en chloride bevat, raadt het ministerie van Volksgezondheid kwetsbare groepen aan over te stappen op fleswater. Heel voorspelbaar leidde dat tot massaal hamsteren en – al even voorspelbaar – rationering van fleswater.

Het watertekort is het gevolg van een combinatie van slecht watermanagement, klimaatverandering en .ecologische verwoesting. Uitreraard geeft de huidige conservatieve president Luis Lacalle Pou de vorige – linkse – regering de schuld, terwijl de linkse oppositie al even routinematig Pou verantwoordelijk stelt.

Volgens milieuactivisten en wetenschappers hebben zowel de huidige als de vorige regering kilo’s boter op hun hoofd. De linkse regering verleende licenties aan papierfabrieken en sojatelers die net als Nederlandse boeren vervolgens een ecologische ramp veroorzaakten. Marcel Achkar, onderzoeker aan het Instituut voor Ecologische en Milieuwetenschappen aan de Universiteit van Montevideo speelt de intensivering van land- en bosbouw langs de Santa Lucia, de vernietiging van bufferzones en wetlands en overmatige wateronttrekking door boeren (klinkt bekend?) een belangrijke rol in het watertekort.

Daarnaast speelt klimaatverandering uiteraard een belangrijke rol. Die wordt in Zuid-Amerika voor een belangrijk deel veroorzaakt door de kaalslag in het Amazonegebied. Onder normale omstandigheden vormen zich boven het regenwoud regenwolken die het klimaat in heel Zuid-Amerika reguleren. Door de kaalslag in het gebied ontstaan er nu veel minder wolken en valt er – bijgevolg – veel minder regen. Gedurende de laatste vier maanden van 2022 viel er in Zuid-Amerika maar de helft van de normale hoeveelheid neerslag.

