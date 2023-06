Apocalypse ’23: opnieuw extreme hittegolf in Zuidoost-Azië

Zuidoost-Azië is opnieuw in de greep van een extreme hittegolf. In Shanghai (China) werd afgelopen dinsdag met 40,2C een nieuw maandrecord gevestigd: nog nooit eerder werd het in mei zó warm in Shanghai. In Vietnam worden de komende dagen temperaturen van tussen de 35 en 39 graden verwacht.

Veel Aziatische landen werden ook in april al getroffen door een extreme hittegolf waarbij diverse records verpulverd werden. In Thailand werd een temperatuur van 45C gemeten en in Delhi bereikte de thermostaat half mei zelfs de 49C.

Diverse landen in de regio hebben inmiddels maatregelen getroffen om de bevolking te beschermen tegen de hitte. Zo bouwt India bijvoorbeeld publieke koelruimtes waarin mensen tijdens een hittegolf kunnen schuilen. Ook heeft de regering wetgeving ingevoerd die moet voorkomen dat bazen hun arbeiders op het heetste deel van de dag het land of de straat opsturen om te werken.

Dergelijke maatregelen zijn een noodverband: op lange termijn bieden ze geen oplossing, met name niet voor het meest kwetsbare deel van de bevolking. Er is een limiet aan hetgeen het menselijk lichaam kan verdragen. Zelfs mensen die een tropisch klimaat gewend zijn, kunnen geen normale buitenactiviteiten verrichten boven een natteboltemperatuur van 32 °C, wat overeenkomt met een temperatuur van 55 °C, of nog lager. Wordt het nóg warmer, dan begeeft het lichaam het, zelfs als je in de schaduw ligt en over voldoende water beschikt. Momenteel komen delen van India en Pakistan al gevaarlijk dicht in de buurt van dat punt.

Extreme hittegolven zijn uiteraard niet nieuw, maar de kans dat ze zich voordoen wordt als gevolg van de opwarming van de aarde vele malen groter. Mochten we nog deze eeuw de voorspelde 3 graden opwarming bereiken, dan zullen delen van de planeet letterlijk onbewoonbaar worden, althans voor mensen.

Bron: Reuters

Uitgelichte afbeelding: By Nick-D – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=86379924