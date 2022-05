Apocalypse ’22: Vitens weigert wegens watertekort water te leveren aan bedrijven

Vitens heeft voor het eerst drinkwateraanvragen van een aantal bedrijven moeten weigeren. Volgens het bedrijf is het niet langer vanzelfsprekend dat er altijd water uit de kraan komt.

Waterbedrijven zijn wettelijk verplicht water te leveren aan particulieren, maar niet aan bedrijven. Bij een watertekort zijn bedrijven dus als eerste de klos. Desondanks is dit natuurlijk ook voor particulieren een veeg teken.

Vitens wijt het watertekort aan klimaatverandering (droogte), economische groei en de bouw van een miljoen nieuwe woningen. Naar verwachting zal door de bouw van die nieuwe woningen de drinkwatervraag tot 2030 met 10 tot 15% toenemen.

Wij zouden daar de agrarische maffia intensieve veehouderij aan toe willen voegen, maar dat is in Nederland zoals bekend een gevoelig onderwerp. Om een kilo rundvlees te produceren heb je al 15.500 liter water nodig, maar iedereen is als de dood voor Karrolain en boerenknokploegen, dus daar gaat niks aan veranderen.

In theorie zou Vitens wel aan de vraag naar drinkwater kunnen voldoen, maar een aantal in het verleden verleende vergunningen botsen dan met de Wet natuurbescherming. Gemeenten en provincies kunnen daarvoor ontheffing verlenen, maar zijn daar over het algemeen – terecht – niet erg happig op.

Video, met prof. dr. Louise Vet van Wageningen UR. Waarschuwing: dit is wetenschap, dus niet geschikt voor PVV/FVD-kiezers.



