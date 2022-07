Apocalypse 22: het westen van de VS staat weer in de fik

Boven het westen van de Verenigde Staten heeft zich een nieuwe hittekoepel (heat dome) gevormd. Een hittekoepel treedt op wanneer een aanhoudend gebied van hoge druk warmte vasthoudt. De hittekoepel kan zich over een groot gebied uitstrekken en dagen tot weken blijven hangen, waardoor de mensen, gewassen en dieren eronder lijden door stilstaande, hete lucht die kan aanvoelen als een oven.

Vorig jaar was het ook al raak in Canada en de VS. In British Columbia werd het bijna 50 graden en het dorp Lytton ging in vlammen op:

Inmiddels is het dus wéér raak. De temperatuur heeft de 40 graden bereikt en half Californië staat in de fik. Klimaatwetenschapper Michael Mann legt uit wat de oorzaak is: the chickens have come home to roost.

Uitgelichte afbeelding: By Eddiem360 – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=94018959