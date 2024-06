Antisemieten verstoren herdenking terreuraanslag Hamas

Een groep van enkele honderden antisemitische activisten heeft maandagavond een herdenkingstentoonstelling van het Nova Music Festival in Manhattan (New York) verstoord. De betogers in New York zwaaiden met vlaggen van Hezbollah en Hamas en probeerden de ingang van het tentoonstellingsgebouw te bestormen. De politie arresteerde 23 mensen.

Het is misschien goed er nog even aan te herinneren: op 7 oktober 2023 overvielen Hamasterroristen het Nova Music Festival, dichtbij de grens met Gaza. Ruim 300 jonge festivalgangers – overigens niet allemaal Joods – werden tijdens een drie uur durende geweldsorgie door de terroristen vermoord.

This is genuinely blood-curling. Hamas murdered 364 Jewish civilians at the Nova music festival – one of the worst terrorist massacres in modern history. And people in New York City actually celebrate the bloodshed with zombie like call-and-response chants defending the… pic.twitter.com/eMCuL2SqRw — Drew Pavlou 🇦🇺🇺🇦🇹🇼 (@DrewPavlou) June 12, 2024

Dat je de herdenking van die pogrom meent te moeten verstoren, bewijst voor de zoveelste keer het volledige morele failliet van radicaal-links, dat inmiddels weinig meer is dan een propaganda-afdeling van Hamas.

De zaak heeft zoveel opschudding verwekt dat zelfs Alexandria Octavio-Cortez (AOC) – bepaald geen vriend van Israël – zich genoodzaakt zag afstand te nemen van de betogers:

Tot grote woede uiteraard van de intersectionele Sturm Abteilungen, die haar op X/Twitter nu al dagen voor rotte vis uitmaken.

Mooi dat AOC het licht heeft gezien, maar er zal méér nodig zijn om de Hamasbrigades in New York (en elders) terug in hun hok te jagen. AOC is – itt Ilhan Omar en de rest van de Squad – vermoedelijk vooral naïef en géén antisemiet, maar de combinatie van naïviteit en onwetendheid die je aantreft bij een deel van de pro-Palestijnse beweging is tenminste net zo gevaarlijk als het openlijke antisemitisme van de radicale antizionisten die de beweging volledig in hun greep hebben.

Noot: ondertussen, in Amsterdam.

