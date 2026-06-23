Antifeministisch manifest schutter Montreal gevonden

In Montreal zijn gisteren bij een schietpartij/aanslag drie mensen om het leven gekomen: een politieagent, een burger (vermoedelijk een toevallige voorbijganger) en de dader zelf. De schietpartij vond plaats in een overwegend Joodse wijk, maar voor zover nu bekend speelden antisemitische motieven geen rol bij de aanslag.

De dader rekende zichzelf tot de ‘incel-beweging’ (onvrijwillig celibatair, ofwel geen vriendin kunnen vinden en daarvan iedereen de schuld geven behalve jezelf).

In een antifeministisch manifest dat de dader heeft achtergelaten beklaagt hij zich over de eenzaamheid van mannen en laat hij zich nogal denigrerend uit over vrouwen, die volgens hem van geen kant deugen. Wellicht ietwat verrassend geeft hij ook flink af op pornosites, die volgens hem medeverantwoordlijk zijn voor het kwaad dat mannen aangedaan wordt. Wat ze bij Youporn al niet op hun geweten hebben.

Volgens berichten in de media haalt hij in het manifest ook fel uit naar de moderne kapitalistische samenleving, dus wellicht hebben we hier te maken met de eerste trotzkistische incel.

De aanval begon nadat de politie ter plaatse was gekomen naar aanleiding van meldingen over een gewapende man die in het raam van een Hilton-hotel was gezien. Eenmaal ter plaatse werden de agenten onmiddellijk onder vuur genomen door de dader. De dader lijkt er niet op uit te zijn geweest burgers dood te schieten, dus vermoedelijk hebben we hier te maken met een geval van suicide by cop. De voorbijganger kwam vermoedelijk toevallig in het kruisvuur terecht, mogelijk is hij – per ongeluk – doodgeschoten door de politie.

The female police officer in the montreal shooting appears to have panicked and shot a fleeing civillian You can see it clearly in this video here Just awful beyond belief Male police officer has been pronounced dead

Shooter is also dead

Female police officer is critical… — Basil the Great (@BasilTheGreat) June 22, 2026



Uitgelichte afbeelding: Elliot Rodger, de founding father van de incelideologie – By California Department of Motor Vehicles – AP Photo/California DMV, File https://www.foxnews.com/us/timeline-of-events-leading-up-to-and-including-killings-of-6-in-chaotic-santa-barbara-rampage https://a57.foxnews.com/static.foxnews.com/foxnews.com/content/uploads/2018/09/2205/2968/Santa-Barbara-Rampage-1.jpg, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=163995852