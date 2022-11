Antifascistische tegendemo komende zondag in Amsterdam + Update

Dienstmededeling: omdat Icke niet naar Nederland komt, is de tegendemo veranderd van doelstelling:

Amsterdammers sta paraat geen fascisten in de straat! Icke komt niet dus Marcel Messing is next #mokumtegenfascisme Zondag 6 nov 12.00 Monument vrouwen van Ravensbruck ‘Voor haar die tot het uiterste neen bleven zeggen tegen fascisme’ 🖤❤️ #heldhaftigvastberadenbarmhartig pic.twitter.com/PzdrkLQmmN — jasper randoe (@jasperrandoe) November 3, 2022

Vanmiddag diende een kort geding dat Samen voor Nederland had aangespannen tegen de gemeente Amsterdam. De gemeente heeft de demonstratie verplaatst van de Dam naar het Museumplein. De organisatie kan zich daar niet in vinden, want ‘veel betogers hebben een slecht gevoel bij het Museumplein’. Ze kregen daar ooit flink klappen, vandaar. De uitspraak van het kort geding wordt rond 18.30 uur verwacht. Dit bericht wordt geupdate zodra de uitspraak bekend is.

Update: kortgedingrechter vindt het besluit de manifestatie te verplaatsen naar het Museumplein rechtmatig.

