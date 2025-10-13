Anti-immigratie demo in Amsterdam loopt uit op sof

Het wappiefest de anti-immigratie demonstratie in Amsterdam is uitgelopen op een complete sof. Volgens AT5 waren er zo’n duizend mensen aanwezig, maar ik kom echt niet verder dan een paar honderd.

Verder valt er eigenlijk heel weinig te melden. Uiteraard veel NSB-vlaggen, gestrekte armen en gebrul over ‘kankerjoden’. De politie had een rustige middag, ook al omdat zelfs de hooligans die het Elsfest ietwat ontsierden blijkbaar niet geassocieerd wensen te worden met Tikkie Tinus en zijn geschifte wappie-aanhang.

Defend Netherlands/Nederland (alleen de naam al) was wél aanwezig, maar de leden van die club werden door de politie opgevangen op Amsterdam CS en in busjes naar het Museumplein vervoerd, vermoedelijk om te voorkomen dat ze op de vuist zouden gaan met tegendemonstranten.

Hier de redevoering van oppergek Jan Huzen, met als thema “één volk, één rijk, één leider één toekomst”.

Anton Mussert had het er 90 jaar geleden ook al over.

Met dank aan de kameraden van het onvolprezen Videre.

Uitgelichte afbeelding: Door W.F.M. Mol (Stapf Bilderdienst) – GaHetNa (Nationaal Archief NL), Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=38559644