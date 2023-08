Annabel Nanninga wil naar Tweede Kamer

Annabel Nanninga wil namens JA21 op de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Opmerkelijk, want nog geen twee maanden geleden is Nanninga in de Eerste Kamer geïnstalleerd. Een combinatie van beide functies is niet mogelijk.

Volgens politicoloog Chris Aalberts is dit een wanhoopspoging van JA21 relevant te blijven. Nicki Pouw-Verweij en Derk Jan Eppink, twee ervaren Kamerleden van JA21, geven er de brui aan en keren na de verkiezingen niet terug in de Kamer.

Het is al langere tijd bekend dat de persoonlijke verhoudingen binnen de partijtop niet bijzonder goed zijn. In maart richtte een aantal leden van JA21 een open brief aan de partijtop, waarin stevige kritiek werd geuit op de gebrekkige partijdemocratie. Lees: Joost Eerdmans heeft teveel macht in handen.

De brief werd onder meer ondertekend door Nicki Pouw-Verweij. ‘Opbouwende kritiek!’, volgens het partijbestuur, dat na die lovende woorden besloot de brief verder maar te negeren. Wel zo gemakkelijk. Dat de partijtop niets heeft gedaan met de kritiek, heeft – mede – geleid tot het vertrek van Pouw-Verweij.

Nanninga zal ongetwijfeld wel op de lijst terecht komen – veel alternatieven zijn er niet – wat vermoedelijk zal leiden tot een boeiende tweestrijd met Joost Eerdmans en het definitief instorten van JA21. Niet dat we daar rouwig om hoeven te zijn. Voor één keer ben ik het nog eens met De Dagelijkse Standaard ook: JA21 is niet meer dan een slap aftreksel van FVD. Een zielige poging van rechtsextremisten zich een beschaafd aura aan te meten. Good riddance.

Uitgelichte afbeelding: Door Room for Discussion – https://www.youtube.com/watch?v=k1D8T3dg60s, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=102263066