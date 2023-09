Anja Meulenbelt neemt afscheid van BIJ1

Anja Meulenbelt heeft haar lidmaatschap van de neomaoïstische sekte Bij1 opgezegd. Volgens Meulenbelt is het intern een zooitje en hebben de belangrijkste partijorganen ondemocratisch gehandeld. Het eerste is voor iedereen inmiddels wel duidelijk, het tweede is voor een buitenstaander wat lastig te beoordelen.

Volgens Meulenbelt heeft de partijtop de verkeerde keuze gemaakt door alle aandacht te richten op de verkiezingen in november. Men had eerst intern orde op zaken moeten stellen, vóórdat men zich in een energievretende verkiezingsstrijd stortte. De kritiek van Meulenbelt e.a. werd door de partijtop echter achteloos terzijde geschoven.

Volledige verklaring van Meulenbelt op Facebook:

