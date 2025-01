Angela Merkel keert zich tegen Friedrich Merz

Voormalig bondskanselier Angela Merkel heeft scherpe kritiek geuit op CDU-leider Friedrich Merz. De christendemocratische leider (en vermoedelijk volgende bondskanselier) drukte gisteren met steun van de extreemrechtse AfD een voorstel om hard(er) op te treden tegen immigranten door de Bondsdag. Volgens Merkel moet de CDU alleen samenwerken met gematigde partijen, niet met extremisten als AfD.

Merkel’s volledige verklaring kun je hier lezen.

Provisorische (ingekorte) vertaling:

“In zijn toespraak in de Duitse Bondsdag op 13 november 2024 verklaarde de voorzitter van de CDU/CSU-parlementsfractie en kandidaat-kanselier van de CDU en CSU, Friedrich Merz, volgens het stenografisch verslag van de Duitse Bondsdag onder andere: Voor de weinige resterende besluiten die zonder federale begroting mogelijk zouden kunnen zijn, wil ik u hier een voorstel doen: We moeten met u, sociaaldemocraten, en u, Groenen, afspreken dat we alleen die besluiten op de agenda van de plenaire vergadering zetten waarover we van tevoren met u van de SPD en de Groenen overeenstemming hebben bereikt, zodat er noch bij het vaststellen van de agenda, noch bij de stemmingen over de zaak hier in het Huis ook maar één toevallige of daadwerkelijk tot stand gebrachte meerderheid met die lui van de AfD zal zijn…’

Dit voorstel en de bijbehorende stellingname waren een uiting van een groot politiek verantwoordelijkheidsgevoel, waar ik volledig achter sta. Ik vind het verkeerd dat we ons niet langer gebonden achten aan dit voorstel en zo voor het eerst met steun van de AfD op 29 januari 2025 een stemming in de Bondsdag hebben gewonnen.

In plaats daarvan is het noodzakelijk dat alle democratische partijen over partijpolitieke grenzen heen samenwerken, niet als tactische manoeuvre, maar eerlijk, gematigd van toon en op basis van het geldende Europese recht, om er alles aan te doen verschrikkelijke aanslagen als de recente aanslagen in Maagdenburg en een paar dagen geleden in Aschaffenburg te voorkomen.”

