Anchorage, Alaska: De maan maakt alles mooi

Voor Alaska bij de rondgang langs Amerikaanse staten had ik Michelle Shocked in gedachten met haar Anchorage.

Maar daarvan is geen spoor terug te vinden. Michelle heeft zich een jaar of tien geleden naar men zegt homofoob uitgelaten – opmerkelijk voor een lesbische zangeres – en daar zal ze voor boeten. Zij ontkent, uiteraard zou ik denken, dat ze homofoob is, maar in de VS maken anderen voor je uit wat je bent. Ze is in ieder geval wel reborn Christian en dat is ook best eng.

Jammer.

Maar uit Anchorage komt de groep Pamyua die u hier goedenacht komt wensen alvast, ter vertroosting.



Unugaanga

– Uitgelichte afbeelding: By Steve Terrell – https://www.flickr.com/photos/robotclaw/48810383147/, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=107190611