Amsterdamse wethouder weigert samen te werken met kabinet Bruin II

De Amsterdamse wethouder Rutger Groot Wassink (GroenLinks) stapt op als voorzitter van de asielcommissie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Groot Wassink weigert samen te werken met een kabinet waarvoor de PVV bewindspersonen levert: “ik wil niet normaal maken wat niet normaal is”.

Groot Wassink heeft vluchtelingen in de portefeuille en zou dus te maken krijgen met Marjolein Faber, de nieuwe minister van Asiel en Migratie. Hij denkt dat Faber, itt haar voorganger Eric van der Burg, het opvangprobleem helemaal niet op wil lossen. Dat zou weleens kunnen kloppen, want voor de PVV is het opvangprobleem een electorale melkkoe van de eerste orde.

Op Twitter wordt gezegd dat Groot Wassink hiermee voorkomt beleid uit te moeten voeren “waarmee hij het principieel oneens is.” Dat lijkt me niet te kloppen: als wethouder zal hij landelijke wetgeving uit moeten voeren, onafhankelijk van de vraag of hij het er al dan niet mee eens is. Groot Wassink erkent dat ook: “Ik ben hier om het Amsterdamse belang te dienen. Ik werk voor de Amsterdammers. Al zal ik mij als wethouder linksom of rechtsom heus wel eens tot het kabinet moeten verhouden”.

Bron: AD

uitgelichte afbeelding: Door Lionel1990 – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=63061631