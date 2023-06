Amnesty roept op tot wereldwijde actie om gevolgen klimaatverandering in Pakistan tegen te gaan

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International roept op tot wereldwijde actie om Pakistan te beschermen tegen extreme hittegolven. Volgens Amnesty bevindt het land zich in “de frontlijn van de klimaatcrisis”, maar beschikt Pakistan niet over de middelen haar inwoners te beschermen tegen de gevolgen van hittegolven en overstromingen.

Dat laatste is extra schrijnend omdat Pakistan weinig bijdraagt aan de uitstoot van de broeikasgassen die de opwarming van de aarde veroorzaken (minder dan 1% over de afgelopen 20 jaar), maar dus wél onevenredig hard getroffen wordt door de gevolgen. Het Zuid-Aziatische land staat in de top 10 van landen die het hardst getroffen worden door de klimaatcrisis.

Vorige jaar werd Pakistan getroffen door een reeks hittegolven en een catastrofale overstroming die een derde van het land onder water zette. Daarbij kwamen zeker 1800 mensen om het leven.

De afgelopen jaren werd in Pakistan het ene hitterecord na het andere gebroken. Temperaturen van 50 graden of meer komen inmiddels vaak voor. Dat komt verontrustend dicht in de buurt van 55 graden Celsius, de bovengrens waarbij het menselijk lichaam nog kan functioneren. Daarboven geeft het lichaam het op, ook al lig je in de schaduw en beschik je over voldoende water.

Juist de meest kwetsbare inwoners van het land zijn niet of slecht in staat zichzelf te beschermen tegen extreme hitte. Van de 220 miljoen inwoners beschikken er zo’n 40 miljoen niet over elektriciteit. Bij miljoenen andere huishoudens valt de stroom regelmatig langdurig uit.

Bovendien hebben veel arbeiders en kleine boeren geen keuze: ze zullen ook op het heetste deel van de dag aan het werk moeten op het land of in snikhete fabrieken.

Volgens Amnesty moeten rijke landen die voor een groot deel verantwoordelijk zijn voor de uitstoot van broeikasgassen om te beginnen de uitstoot van die gassen verminderen. De effecten daarvan zullen echter pas op termijn merkbaar worden. Ondertussen heeft Pakistan hulp nodig en het is de plicht van rijke geïndustrialiseerde landen die hulp te leveren: “Het is van cruciaal belang dat de rijke landen die de grootste verantwoordelijkheid dragen voor de klimaatcrisis financiële steun verlenen, niet alleen voor aanpassingen, maar ook om het verlies en de schade te verhelpen die mensen in landen als Pakistan hebben geleden of nog zullen ervaren door van extreme hittegolven die worden aangewakkerd door klimaatverandering”.

Bron: Al Jazeera

Uitgelichte afbeelding: By Ed Hawkins, University of Reading – https://showyourstripes.info/, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=107555067