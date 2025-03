Amerikaanse vakbond steunt tariefsverhogingen Trump

De prijs voor de meest kortzichtige reactie uit de vakbondsgeschiedenis gaat naar de Amerikaanse vakbond United Auto Workers (UAW). And it’s not even close.

In een verklaring op haar website bedankt de UAW Trump voor de tariefsverhoging van 25% op auto’s die niet in de VS gemaakt zijn. Volgens de vakbond is dit een grote overwinning voor de arbeidersklasse. Voorzitter Shawn Fain: “We juichen de Trump-administratie toe voor het beëindigen van de vrijhandelsramp die gemeenschappen uit de arbeidersklasse decennialang heeft verwoest. Het beëindigen van de race naar de bodem in de auto-industrie begint met het repareren van onze gebroken handelsovereenkomsten, en de Trump-administratie heeft geschiedenis geschreven met de acties van vandaag”.

Helemaal hilarisch wordt het als Fain de verwachting (of de hoop) uitspreekt dat Trump zich in zal zetten voor de verbetering van het lot van het proletariaat (we laten het onvertaald): “…ending the race to the bottom also means securing union rights for autoworkers everywhere with a strong National Labor Relations Board, a decent retirement with Social Security benefits protected, healthcare for all workers including through Medicare and Medicaid, and dignity on and off the job.”

Fain spreekt de bereidheid uit samen te werken met “…elke politicus, ongeacht de partij, die bereid is om decennia van achteruitgang voor de arbeidersklasse terug te draaien in de meest winstgevende tijden in de geschiedenis van onze natie.” Dat Musk al enkele maanden campagne voert tegen het sociale zekerheidsstelsel in de VS en de wens heeft uitgesproken dat stelsel tot de grond toe af te breken, is Fain blijkbaar even ontgaan.

Dat internationale solidariteit een holle frase is weten we al sinds 1914, maar dit is wel érg grof. Proletariërs aller landen, slaat elkaar de schedel in.

Uitgelichte afbeelding: By Diana Hussein – https://twitter.com/heyadiana/status/1781644883763065152, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=147555827