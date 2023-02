Amerikaanse staat verbiedt dragshows

De Senaat van de Amerikaanse staat Tennessee heeft een wet aangenomen die het drag queens verbiedt in het openbaar op te treden.

“Adult cabaret performances” zijn niet langer toegestaan in een straal van drie kilometer rond kerken, scholen en parken. Op plekken waar minderjarigen kunnen komen – wat natuurlijk bijna overal is – mogen ‘male and female impersonitors’ in het geheel niet te zien zijn. Alles uiteraard om tere kinderzieltjes te beschermen.

Terrible news.

The first drag ban has passed in Tennessee, and goes to the governors desk.

It could easily ban pride. It bans public drag. It bans transgender people performing, who are just living their lives.

It charges them with a felony!

It is blatantly unconstitutional. pic.twitter.com/oB82pIclet

— Erin Reed (@ErinInTheMorn) February 23, 2023