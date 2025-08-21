Amerikaanse regering schort financiering scholen op wegens hun transgenderbeleid

Het Amerikaanse ministerie van Onderwijs heeft de federale financiering van vijf schooldistricten in het noorden van Virginia opgeschort. Volgens het ministerie is het ’transgender-beleid’ van de districten in strijd met het roemruchte Title IX, dat discriminatie op basis van geslacht op een school die financiering van de federale overheid ontvangt, verbiedt.

Alle vijf de districten krijgen de “high risk” status, wat betekent dat ze gedwongen worden alle onderwijskosten vooraf zélf te betalen. De federale overheid zal de kosten alleen vergoeden als de districten aan kunnen tonen dat de federale middelen in overeenstemming met de federale wetgeving worden besteed. In de praktijk betekent dat natuurlijk dat de districten gedwongen worden hun “transgenderbeleid” aan te passen aan de wensen van de regering.

De beslissing is in MAGA-kringen met veel gejuich ontvangen. Eerder dit jaar ontstond er grote opschudding toen een school in Virginia twee leerlingen schorste die zeiden zich “ongemakkelijk” te voelen bij het zien van een transgenderleerling in de jongenskleedkamer. Het schooldistrict startte een Title IX-onderzoek(!) en concludeerde dat de jongens verantwoordelijk waren voor seksuele intimidatie en discriminatie op grond van geslacht.

Trump vaardigde op 20 januari 2025 het decreet ‘Defending Women from Gender Ideology Extremism and Restoring Biological Truth to the Federal Government’ uit, waarin het geslacht van een persoon wordt gedefinieerd als het geslacht bij conceptie. Het decreet bepaalt ook dat het geslacht van een persoon tijdens het leven niet kan worden gewijzigd. In februari ondertekende president Trump een uitvoeringsbesluit waarin hij de federale overheid opdroeg de regels van Titel IX zo te interpreteren dat transgendermeisjes en -vrouwen worden uitgesloten van vrouwensporten.

