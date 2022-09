Extreemrechtse complotdenker schiet vrouw, kind en hond neer

Een QAnon/Trump-gekkie uit Walled Lake, Michigan, heeft zondagmorgen zijn vrouw, zijn dochter en zijn hond neergeschoten. Vrouw en hond overleefden het niet. De dochter ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Volgens zijn zoon raakte de man na de verkiezingsnederlaag van Trump volledig verstrikt in het web van leugens en desinformatie dat de MAGA-sekte spon. Zondagmorgen vroeg kreeg hij ruzie met zijn vrouw – blijkbaar over zijn QAnon-hersenspinsels – waarna hij haar, zijn dochter en de hond neerschoot. Volgens de politie werden zowel de vrouw als de dochter in de rug geschoten. Waarschijnlijk probeerden ze te vluchten.

Toen de politie probeerde de man te arresteren, opende hij het vuur op hen, met voorspelbaar resultaat.

De man had geen strafblad en volgens zijn zoon sloeg hij zijn vrouw en kinderen nooit.

Verklaring van de zoon:

Uitgelichte afbeelding: By XPlayer2x – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=92471124