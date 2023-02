Amerikaanse MAGA-propagandist: artsen die transgenders helpen moeten geëxecuteerd worden

Tussen alle bedrijven door maken de MAGA-fascisten aan de overkant van de Atlantische Oceaan zich op voor genocide nummer zoveel. Dit keer zijn transmensen en de artsen die “kinderen genitaal verminken” het doelwit. Volgens de gekende trans/homo-hater Matt Walsh, columnist bij The Daily Wire, wordt het tijd de doodstraf in te voeren voor die artsen: “….should be legally considered a capital crime and it should earn the prescribed penalty for such crimes”. Dat zit er vooralsnog niet in, dus voorlopig zal Walsh met tegenzin genoegen nemen met levenslange gevangenisstraf.

Matt Walsh says doctors who provide gender-affirming care should be executed: “If we can’t have that, then prison will have to suffice”https://t.co/5vt4OXLQBR pic.twitter.com/zQoeHUpL5h — Jason Campbell (@JasonSCampbell) February 2, 2023



Walsh is in Europa zo goed als onbekend, maar in extreemrechtse kringen in de VS is hij een grote naam. Walsh is fel gekant tegen abortus en het homohuwelijk, vindt dat sex vóór het huwelijk uit den boze is en maakt zich zorgen over drag queens die zich “als een kankergezwel” vermenigvuldigen in de VS. Van buut’nlanders moet Matt ook niks hebben: over de grens zetten die handel, in elk geval degenen met een donkere huidskleur. Dat niveau.

De LHBTI- gemeenschap in de VS is het lachen om de door Walsh en zijn fascistische collega’s geuite absurditeiten allang vergaan. In 2016 werden in de VS 29 transmensen vermoord. In 2021 was dat aantal gestegen tot 56. Tot niemands verbazing zijn met name zwarte transgendervrouwen vaak het slachtoffer van geweldsmisdrijven. Hoewel ze maar 13% van de totale transgenderpopulatie uitmaken, was tussen 2016 en 2021 73% van de vermoorde transvrouwen zwart.

