Amerikaans ministerie van Justitie dient aanklacht in tegen bedrijf dat geld aannam om pro-Russische desinfo te verspreiden

Het Amerikaanse Ministerie van Justitie heeft vandaag een aanklacht openbaar gemaakt waaruit blijkt dat Lauren Chen en het bedrijf van haar man Liam, Tenet Media, miljoenen dollars aan betalingen hebben aangenomen van een agent van de Russische Federatie. In ruil voor dat geld moest Tenet Media via een aantal rechtse influencers pro-Russische desinformatie te verspreiden. Die desinformatie zou “een bepaalde partij” (Political Party A) en haar presidentskandidaat ten goede moeten komen. Hint: het betreft niet de Democraten.

Citaat uit de aanklacht (RT=het vroegere Russia Today):

Doelen van de desinfo campagne:

Ernstig, maar toch ook wel lachen. Eerder dit jaar:

AIPAC is een pro-Israëlische lobbyclub. Drie keer raden waar Chen op doelde met “a foreign nation”.

De online influencers – zonder uitzondering van (extreem)rechtse signatuur – beweren nu van niks geweten te hebben. Volgens Tim Pool is juist hij het slachtoffer:

Sure, Tim. We zijn dit nog niet vergeten:

Tim Pool hysterically banging table shouting UKRAINE IS THE ENEMY OF THIS COUNTRY

He didn’t know he was working for a company that took $10 million USD in black bag payments from Russia guys. Horrible coincidence. We’ve all been there pic.twitter.com/bGz0jHrOnD

— Drew Pavlou 🇦🇺🇺🇸🇺🇦🇹🇼 (@DrewPavlou) September 5, 2024