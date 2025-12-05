Amerikaans Hooggerechtshof geeft Trump (weer eens) een cadeautje

Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft Trump een vroegtijdig Kerstcadeau in de schoot geworpen door de herindeling van kiesdistricten in Texas goed te keuren. Die herindeling zou de Republikeinen bij de tussentijdse verkiezingen in 2026 vijf extra zetels in het Huis van Afgevaardigden (HvA) op kunnen leveren.

Een lagere rechtbank had de herindeling eerder verworpen, waarop Greg Abbott, de gouverneur van Texas, beroep aantekende bij het Hooggerechtshof. Die stelde hem dus in het gelijk.

De uitspraak is nog niet definitief, maar het betekent wel dat de herindeling voorlopig door kan gaan. Een nieuwe uitspraak wordt in elk geval niet vóór de verkiezingen verwacht.

Trump begon wat The Hill “een nationale oorlog over herindeling van kiesdistricten” noemt door de Texaanse Republikeinen op te roepen een voor hem gunstige herindeling goed te keuren. Zonder die herindeling is het goed mogelijk dat de Republikeinen hun huidige flinterdunne meerderheid in het HvA kwijtraken. Trump zou dan de laatste twee jaar van zijn termijn moeten werken met een hem in meerderheid vijandig gezind HvA.

Trump’s oproep leidde er toe dat diverse staten – ook in meerderheid Democratische – aan hun eigen herindelingsplannen begonnen te werken. Vermoedelijk zal het nettoresultaat van al die plannen gunstig uitvallen voor de Republikeinen, maar zeker is dat niet. Het is natuurlijk al bij al een weinig verheffend schouwspel, maar daar heeft Trump het zelf naar gemaakt. Je kunt in elk geval niet zeggen dat de democratie in de VS in stilte sterft.

Bron: The Hill

Uitgelichte afbeelding: Mike Johnson, de huidige Republikeinse meerderheidsleider in het HvA – By United States Congress – https://www.speaker.gov/meet-mike-johnson/, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=150057087