Amerika dringt aan op uitstel grondinvasie, zeker 400 doden bij ongekend zware bombardementen

Israel heeft de bombardementen zondag nog verder opgevoerd. Volgens Israel werd het ongekende aantal van 320 doelen aangevallen, waarvan de meeste in dichtbevolkte gebieden. De afgelopen nacht 24 uur werden daarbij tenminste 400 mensen gedood. Zo vielen bij bombardementen op Khan Younis 44 doden, op Rafah 57, op diverse wijken in Gaza-stad 66 en waren er 168 doden in het centrale gouvernoraat van Gaza, waaronder Nusseirat en Bureij vallen. Maandagochtend alleen vielen er zeker 60 doden, waarvan 30 in Jabalia. Ook werd in de directe omgeving van de Shifa- en al-Quds ziekenhuizen gebombardeerd.

De Israelische aanval op Gaza is intussen een humane catastrofe van ongekende omvang. Eén miljoen vier honderdduizend mensen zijn hun huizen zijn ontvlucht of dakloos zijn geworden en de helft van hen bevindt zich in 220 opvangcentra (vooral UNWRA-scholen). Er zijn intussen wel twee transporten hulpgoederen Gaza-binnengaan (totaal 37 vrachtauto’s) maar de goederen zijn in een opslagplaats beland en kunnen nauwelijks worden gedistribueerd. Ook is brandstof niet inbegrepen in de transporten. UNWRA-secretaris-generaal Philippe Lazzarini waarschuwde dat als er geen brandstof binnenkomt het in drie dagen gedaan zal zijn met ongeveer alles, van brood bakken tot hospitaal diensten of de levering van water. Het dodental is intussen gestegen tot 5,087 doden, waaronder ruim 2.055 kinderen. Bovendien liggen er nog honderden mensen onder het puin. Er zijn tenminste 15.273 gewonden, De NGO Defense for Children becijferde dat het Israelische bombardement elke dag 100 kinderen heeft gedood, oftewel elk kwartier een kind.

Ondertussen werd duidelijk dat Amerika aandringt op het uitstellen van de grondinvasie. Die is, zo lieten Israelische bronnen weten, al een paar heer uitgesteld. De reden zou zijn dat een inval de kansen vermindert voor een deal omtrent de vrijlating van gijzelaars. Er zou een mogelijkheid bestaan dat onderhandelingen via Qatar leiden tot de vrijlating van 50 mensen met een dubbele nationaliteit. De boodschap om te wachten zou zijn overgebracht door de Amerikaanse minister van Defensie Austin aan zijn Israelische collega Yoav Gallant.

Zondag is een Israelische militair gedood en zijn er drie gewond bij een operatie in de Gaza-strook om de plaats van de gijzelaars te bepalen. Er werd een tankgranaat op ze afgevuurd. Volgens Hamas werden daarbij ten oosten van Khan Younis een tank en twee bulldozers van de Israeli’s beschadigd. Aan Israels noordgrens, zo werd intussen duidelijk zijn drie divisies samen getrokken in verband met de toenemende dreiging van Hezbollah. Op de Westoever werden twee mensen gedood in het Jalazoun-kamp bij Ramallah en vier gewond door scherpe munitie. Bij invallen in Nablus, Jenin, Qalqilia, Ramallah, Jericho, Bethlehem en Hebron werden zondag 80 mensen opgepakt. Het aantal arrestanten op de Westoever nam toe tot 1.215.