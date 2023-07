Alweer vertrekt een dorpje, de Nakba is inderdaad nog steeds aan de gang

Aan het begin van de week hebben de bewoners van het Bedoeïenendorpje Vidadi in het zuiden van de berg Hebron hun bezittingen op tractors en kleine vrachtauto’s geladen en zijn vertrokken. De nabijheid van een nieuwe ”buitenpost” (nieuw opgezette ”wilde” nederzetting) maakte hun het leven zuur, Herhaalde aanvallen op hun dieren en henzelf zonder dat iemand tussenbeide kwam werd hun teveel. Het ging in dit geval om ongeveer 20 mensen dus de wereld ligt er niet wakker van. Maar wat het wat erger maakt is dat het niet het eerste dorpje is dat zijn biezen pakt.

Op 12 juli was het het dorp al-Baqa’ in de regio Ramallah dat zijn huizen, tenten en afgerasterde dierenverblijven afbrak en er vandoor ging. Sinds de aanval van kolonisten op Turmus Ayya en het oprichten van zeven nieuwe “buitenplaatsen” had het dorpje geen rustig moment meer gekend, Eén van de buitenplaatsen was vlakbij. En nadat de vrijdag voorafgaande aan 12 juli een huis was afgebrand – gelukkig zonder dat de bewoners thuis waren – was het genoeg geweest, De 33 inwoners van Baqa’ waren hun leven niet meer zeker, er was niemand die hen beschermde, dus gingen ze er vandoor.

Ze volgden daarmee het voorbeeld van het dorp Ein Samia (ook vlakbij Ramallah) dat op 22 mei zijn spullen pakte. In dat geval ging het om ongeveer 200 inwoners. En wat daar de doorslag gaf was dat via een rechterlijke beslissing goedkeuring was verleend aan de afbraak van het dorpsschooltje. Maar daar waren jaren van brandstichtingen, diefstal van vee en andere inbreuken op hun leven met volledige goedkeuring van de staat aan voorafgegaan. Met daarnaast tal van restricties om te bouwen en de afbraak van huizen. De bewoners van Ein Samia oordeelden dat het genoeg was geweest. Baqa`en Ein Samia waren trouwens niet de enige dorpen die er vandoor waren gegaan, want eerder dit jaar was Ras al-Tin (eveneens uit de regio Ramallah) hun al voorgegaan. De Nakba gaat inderdaad nog steeds door.

We kunnen natuurlijk opmerken dat het allemaal onwetttig is, wat heet: het verplaatsen van een bevolking in bezet gebied is gewoon een oorlogsmisdaad, maar dat helpt niet echt. Het is Israelische regeringspolitiek om de kolonisten hun gang te laten gaan en zodoende zoveel mogelijk land met zo min mogelijk Palestijnen in handen te krijgen, En zolang de Amerikanen en de Europeanen blijven zemelen over ”het vredesproces” en een twee-statenoplossing zal dat zo blijven. De verdrijving is al heel lang aan de gang. Maar sinds de kolonistenaanvallen op Huwwara (eind februari) en de aanvallen op Umm Safa en Turmus Ayya in juni is geen dag voorbij gegaan zonder dat er olijfbomen en andere aanplant is vernield, auto’s zijn verbrand, boeren zijn afgeranseld, huizen zijn beschoten, herders zijn lastiggevallen en wat je verder maar kan verzinnen. Het is voor een eenvoudige blogger niet meer mogelijk alles te melden.

