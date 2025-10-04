Na een kort oponthoud in Baton Rouge zijn we aangekomen in Lafayette, in het zuiden van Louisiana. Allons à Lafayette werd in 1928 op de plaat gezet door Joe Falcon and Cléoma Breaux. Het is eerste officiële release van een cajun song, zij het niet de eerste die aan het vinyl werd toevertrouwd. Eerdere opnamen uit 1925 van James Roach zijn om een andere reden nooit uitgebracht. Het thema is niet bijzonder origineel (man ziet zichzelf als slachtoffer van een overspelige vrouw). De man stelt de ontrouwe vrouw voor te verhuizen naar Lafayette en haar naam te veranderen in het weinig vleiende “Madame Canaille”. Ook in Louisiana gaat het pad der liefde niet over rozen.

Allons à Lafayette, c’est pour changer ton nom.

On va t’appeler Madame, Madame Canaille Comeaux.

Petite, t’es trop mignonne pour faire ta criminelle.

Comment tu crois que moi, je peux faire comme ça tout seul.

Mais toi, mon joli Coeur, regarde donc ce que t’as fait.

Je suis si loin de toi, mais ça, ça m’ fait pitié

Petite, t’es trop mignonne pour faire ta criminelle.

Observe moi bien mignonne, tu vas voir par toi même.

Que moi je n’mérite pas c’que t’es en train d’ faire.

Pourquoi tu fais tout ça, c’est bien pour m’faire fâcher!

Uitgelichte afbeelding: By Russell Lee – https://picryl.com/media/fais-do-do-near-crowley-louisiana, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=106920928