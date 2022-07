Alleen Von Haha en Poetinfiliaal FVD tegen uitbreiding NAVO

De Tweede Kamer is in overgrote meerderheid akkoord gegaan met toetreding van Zweden en Finland tot de NAVO. Alleen Van Haga en FVD stemden tegen, wat waarschijnlijk niemand zal verrassen.

Dat PVV en SP instemden met de uitbreiding van de NAVO was dan wél weer verrassend. Tot voor kort waren dat al net zulke Poetinfilialen als FVD. Blijkbaar is men bij SP en PVV inmiddels terug in de realiteit. En die realiteit is dat er weer een agressieve fascist aan onze oostgrens staat, eentje die echt niet stopt als hij Oekraïne op de knieën heeft gekregen.

Voordat Zweden en Finland toe kunnen treden tot de NAVO moeten de parlementen van de lidstaten akkoord gaan. Vermoedelijk zal dat in vrijwel alle landen slechts een formaliteit zijn. Turkije lag lange tijd dwars, maar Erdogan wist af te dwingen dat Zweden en Finland hun wapenembargo tegen Turkije ophieven en toezegden harder op te zullen treden tegen de PKK. Sindsdien heeft hij zijn verzet laten varen.

Toetje voor degenen die denken dat FVD géén Poetinfiliaal is:

Keiharde Kremlin-propaganda van Baudet in de Tweede Kamer vandaag: “Poetin is een van de beste leiders van de Europese wereld…Rusland brengt vrede en orde in de wereld.” #fvd pic.twitter.com/4J5wShGGqJ — dr. Marina (@mmeeuw) July 7, 2022





Uitgelichte afbeelding: By rajatonvimma /// VJ Group Random Doctors – We Stand with Ukraine 2022 Helsinki – Finland, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=115640225