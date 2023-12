Alex Jones mag terug op X/Twitter

Oppergek Alex Jones mag terug op Twitter. Musk vroeg gebruikers om te stemmen in een poll over het al dan niet opheffen van Jones’ ban. Tot niemands verbazing gaf 70% van de respondenten aan Jones graag terug te zien op X.

Jones werd in 2018 van Twitter geschopt, nadat hij de regels van de site over krenkend (abusive) gedrag voor de zoveelste keer geschonden had.

Jones is vooral berucht vanwege zijn bewering dat de schietpartij op een school in Sandy Hook in 2018 in scéne is gezet. Bij die schietpartij kwamen 20 kinderen om het leven. Volgens Jones was de aanslag een door Obama gecreëerd toneelstuk, met als doel Amerikanen hun wapens af te pakken. De ouders van de doodgeschoten kinderen werden vervolgens jarenlang belaagd en zelfs bedreigd door de geschifte aanhang van Jones.

Uiteindelijk werd Jones veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $1,5 miljard aan de getroffen ouders. Van uitbetaling is het nog steeds niet gekomen. Jones liet zich failliet verklaren en gaat doodleuk door met het verspreiden van zijn kwaadaardige onzin.

In eerste instantie weigerde Musk Jones weer toe te laten op Twitter, maar blijkbaar denkt hij na de massale uittocht van adverteerders tóch niks meer te verliezen te hebben.

Jones is van Youtube gegooid, dus moeten we het doen met een remix. Hier verklaart hij dat De Elite chemicaliën in het water plempt die ervoor zorgen dat kikkers homo worden. We kid you not.

Uitgelichte afbeelding: By Sean P. Anderson from Dallas, TX, USA – Alex Jones, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=63864713