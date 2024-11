Vanochtend namen rebellen Aleppo weer in – Assad schijnt enkele dagen in Moskou te zijn. Volkomen onopgemerkt, volgens de BBC. Ik blij: tsja, wat wil je? Zeker, zeker: Poetin steunt Assad, nu misschien wat minder, maar daar merken de Oekraïners nog niks van.

