Alarmkreten over gezondheidssituatie uit Gaza terwijl Israel de inval voorbereidt

Israelische tanks hebben zich naar plaatsen dichter bij de grens met Gaza begeven in afwachting van het begin van de grondinvasie met 350.000 man. En intussen gaat het bombarderen van Gaza, noord, zuid en midden, onverminderd door. Het totale aantal slachtoffers is volgens de tellingen van zondagochtend nu gestegen tot 2.329. Er zijn 9.700 gewonden. Tenminste 47 families zijn compleet uit het bevolkingsregister verdwenen omdat alle familieleden bij bombardementen zijn gedood. Er zijn steeds meer alarmerende berichten over de gezondheidssituatie. Zo lanceerde Philippe Lazzarini, de directeur-generaal van UNRWA gisteren een noodoproep om brandstof naar Gaza door te laten teneinde water te kunnen destilleren. ”Het is een zaak van leven of dood want 2.3 miljoen mensen hebben vrijwel geen drinkwater meer.” Hij bedoelde dat ze het vervuilde grondwater gaan drinken met catastrofale gevolgen.

Lazzarini had er de brandstof voor de ziekenhuizen bij kunnen noemen, die aan het opraken is. De woordvoerder van het ministerie van Gezondheid verklaarde dat intussen 70% van de bevolking verstoken is van gezondheidszorg. Uit Ramallah kwam een noodkreet van een organisatie die zich bezighoudt met zwangerschappen betreffende 50.000 zwangere vrouwen die dadelijk zonder hulp of bijstand hun kinderen geboren moeten laten worden. Artsen zonder Grenzen voegde zich in het koor met een verklaring dat het vertrek van Gazanen uit Noord-Gaza tot chaos leidt en bovendien niets oplost omdat er ook in Midden- en Zuid-Gaza volop wordt gebombardeerd. En intussen waren er volop berichten van ziekenhuizen in het noorden die opdracht hadden gekregen hun deuren te sluiten, wat geweigerd werd door het voltallige personeel dat hun patiënten niet aan hun lot wilde overlaten. Ook alarmerend is het aantal artsen dat door Israel met hun families door bombardementen is gedood. Israel is van plan het bureau van de zender Al-Jazeera te sluiten. Het volgt op de dood van minimaal 10 journalisten in Gaza.

Op de Westoever werd intussen de repressie nog opgevoerd. Zondagmorgen werden meer dan 50 mensen door de hele Westoever van hun bed gelicht. Het is iets duidelijker geworden waarom er zo slecht over doden en gewonden werd bericht, de dorpen en steden zijn namelijk meestal afgesloten met barricades van zand en stenen, autowegen zijn door checkpoints onbruikbaar. Op verschillende plaatsen werd bovendien op rijdende auto’s geschoten door het leger en ook door kolonisten, Het is de tijd van de olijvenoogst, maar daar komt vooralsnog weinig van terecht, Onder meer ten zuiden van Nablus werden boeren die naar hun land wilden gaan, tegengehouden. Het leger treedt provocerend op bij demonstraties. Er zijn nu 55 doden en 1.100 gewonden.

Intussen werd er aan de kant van Libanon een Israeli door Hezbollah-vuur gedood. Iran uitte dreigende taal dat er een reactie zal komen als Israel doorgaat Palestijnen te vermoorden, Israel maakte met een bombardement het vliegveld van Aleppo onklaar. De Amerikaanse president Biden stuurde een tweede vliegdekschip naar Israel om het het land te steunen bij zijn ”zelfverdediging”. De Eisenhower voegt zich bij de Gerald Ford,

– Uitgelichte afbeelding: By Al Araby, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=138778645