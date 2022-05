Alan White overleden

Eén van de drummers van Yes, Alan White, is gisteren op 73-jarige leeftijd overleden na een kort ziekbed. Er stond nog een toernee ter ere van het vijftig jaar geleden uitgebrachte album Close To The Edge op het programma, maar daar had hij al voor afgezegd. Dus nu is met Chris Squire de hele ritmesectie van Yes overleden.

De andere drummer die ook bij Yes speelde, en deel van de oorspronkelijke line-up uitmaakte, was de briljante Bill Bruford. Alan White heeft vanaf 1972 wel op de meeste platen van Yes gespeeld.

En dus ook op dat album Close To The Edge, waarvan het nummer in de video, And You And I, naar mijn smaak het hoogtepunt vormt. Hier een live-uitvoering uit de tijd waarin het geschreven werd,1972, met Alan White op drums:

Pyts favoriet (met Alan White):

Alan White heeft ook nog bij de Plastic Ono band gespeeld vóór Yes, zoals Arnold uitwees:

(Foto: By Rick Dikeman – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10833)