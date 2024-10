Ain’t no grave is een traditionele gospelsong, geschreven door Claude Ely. De legende wil dat Ely de song in 1934 op 12-jarige leeftijd schreef toen hij leed aan tbc. Hij genas op miraculeuze wijze, iets wat hij toeschreef aan de gebeden van zijn familieleden. Ain’t no grave zou bedoeld zijn als een antwoord op die gebeden.

De bekendste versie is die van Johnny Cash, die zich – zoals altijd – de song volledig eigen wist te maken:

De versie van Sister Rosetta Tharpe uit 1956 is strijdlustig en up tempo. Het is even wennen na Cash, maar niet minder fraai:

De fraaie bluegrass versie van The Crooked Jades mag natuurlijk niet ontbreken:

[Chorus]

There ain’t no grave

Can hold my body down

There ain’t no grave

Can hold my body down

[Verse 1]

When I hear that trumpet sound

I’m going to rise right out of the ground

Ain’t no grave

Can hold my body down

Well, look way down the river

And what do you think I see

I see a band of angels

And they’re coming after me

[Chorus]

Ain’t no grave

Can hold my body down

There ain’t no grave

Can hold my body down

[Verse 2]

Well, look down yonder, Gabriel

Put your feet on the land and sea

But Gabriel, don’t you blow your trumpet

Until you hear from me

[Chorus]

There ain’t no grave

Can hold my body down

Ain’t no grave

Can hold my body down

[Verse 3]

Well meet me, Jesus, meet me

Meet me in the middle of the air

And if these wings don’t fail me

I will meet you anywhere

[Chorus]

Ain’t no grave

Can hold my body down

There ain’t no grave

Can hold my body down

[Verse 4]

Well meet me, Mother and Father

Meet me down the river road

And Mama, you know that I’ll be there

When I check in my load

[Chorus]

Ain’t no grave

Can hold my body down

There ain’t no grave

Can hold my body down

There ain’t no grave

Can hold my body down



Uitgelichte afbeelding: By Unknown author – Unknown source, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5201080