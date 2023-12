Ain’t no grave is terug te vinden op American VI, een album dat pas zeven jaar na Cash’ dood uitgebracht werd. De song werd opgenomen kort na de dood van Johnny’s vrouw, June Carter, en kort vóór de dood van Cash. Het is het laatste in een reeks albums die Johnny opnam met producer Rick Rubin, de man die volgens stiefdochter Carlene Carter verantwoordelijk was voor het redden van de carrière van haar stiefvader – en misschien zelfs wel meer dan dat (“one person can’t save another, but – close”).

[Chorus]

There ain’t no grave

Can hold my body down

There ain’t no grave

Can hold my body down

[Verse 1]

When I hear that trumpet sound

I’m going to rise right out of the ground

Ain’t no grave

Can hold my body down

Well, look way down the river

And what do you think I see

I see a band of angels

And they’re coming after me

[Chorus]

Ain’t no grave

Can hold my body down

There ain’t no grave

Can hold my body down

[Verse 2]

Well, look down yonder, Gabriel

Put your feet on the land and sea

But Gabriel, don’t you blow your trumpet

Until you hear from me

[Chorus]

There ain’t no grave

Can hold my body down

Ain’t no grave

Can hold my body down

[Verse 3]

Well meet me, Jesus, meet me

Meet me in the middle of the air

And if these wings don’t fail me

I will meet you anywhere

[Chorus]

Ain’t no grave

Can hold my body down

There ain’t no grave

Can hold my body down

[Verse 4]

Well meet me, Mother and Father

Meet me down the river road

And Mama, you know that I’ll be there

When I check in my load

[Chorus]

Ain’t no grave

Can hold my body down

There ain’t no grave

Can hold my body down

There ain’t no grave

Can hold my body down

Uitgelichte afbeelding: By Joel Baldwin – LOOK Magazine, April 29, 1969. p.72, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1208091