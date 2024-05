Afzetting Spreker Mike Johnson mislukt

Marjorie Taylor Greene’s poging om Spreker van het Huis Mike Johnson weg te sturen is mislukt, deels door de ongebruikelijke steun die Johnson van diverse Democratische afgevaardigden kreeg. De motie werd met 359 tegen 43 stemmen verpletterend verworpen.

Greene’s woede was gewekt door het feit dat Johnson het pakket maatregelen, dat onder meer verdere steun aan Oekraïne en Israël behelsde, met steun van de Democraten aangenomen kreeg. Greene behoort namelijk tot het volslagen nihilistische, op pure sabotage van de regering Biden gerichte contingent Republikeinen dat er alles aan gelegen is om wat die regering ook wil te doen mislukken. Die houding bestaat al vele jaren bij de Republikeinen, en bereikte al eerder een hoogtepunt onder het presidentschap van Obama. Men zag er geen been in om wetsvoorstellen te blokkeren waarin hun eigen standpunten expliciet verwerkt waren, puur om Obama welk succes dan ook te ontzeggen. Ook onder Biden heeft men regelmatig zo gehandeld.

Greene’s eisen aan Johnson zijn misdadig te noemen:

Among the demands were cutting off all future U.S. aid to Ukraine, defunding the Justice Department and imposing a 1 percent across the board cut on all spending bills if lawmakers are unable to negotiate a deal to fund the government in September. (New York Times)

Alle toekomstige steun aan Oekraïne stoppen? Je zou je toch werkelijk afvragen of de lange arm van Moskou hierin gemengd is. En de financiering van het Ministerie van Justitie stoppen? Dat zijn ronduit autocratische maatregelen.

Maar zowel de volledig onbetrouwbare Kevin McCarthy als de ultra-conservatieve reli-gek Mike Johnson voelden, eenmaal in de Sprekersstoel, wel degelijk de noodzaak om zaken geregeld te krijgen in het Huis, en waren bereid daarvoor compromissen te sluiten. Ook onder Republikeinen zijn er nu afgevaardigden die wel degelijk zaken concreet willen regelen, in plaats van slechts sabotage te plegen. Ook wilden zij niet weer in eenzelfde soort chaos als na het afzetten van de vorige spreker, Kevin McCarthy, verzeild raken. Donald Trump zelf was er nota bene tegen, bang dat de Republikeinse partij te verdeeld zou lijken. Greene zegt deze motie niettemin ter stemming te hebben gebracht om aan te tonen dat Johnson nu een handpop van de Democraten is.

Hoe dan ook is duidelijk geworden dat dit uiterst onaangename mens steun heeft verloren voor haar fascistische agenda en verschroeide aardetaktiek, een zeer welverdiende nederlaag.

(Foto: Kapitool Washington – eigen foto Laurent)