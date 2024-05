(Beschuit met) muisjes voor de wilde kat

Het is kraamtijd voor de wilde katten in Zuid-Limburg. Kittens die eind maart geboren zijn, gaan voor het eerst op jacht, poezen die pas in maart hebben gepaard krijgen nu net een nestje. Om kleine katjes groot te krijgen zijn heel wat muizen nodig! (Met video).

De paartijd van de Europese wilde kat (Felis silvestris) is tussen januari en maart. Na 9 tot 10 weken draagtijd worden de jongen geboren. Meestal bevat een nestje 3 tot 4 jongen die na ongeveer 10 weken mee op jacht gaan. Dan is het oppassen geblazen voor de muizen: het hoofdvoedsel van de wilde kat.

De wilde kat – een heel andere soort dan verwilderde huiskatten – is een beschermde soort en leeft nog niet zo lang weer in Nederland. De wilde katten kwamen vanuit de Ardennen en de Eifel naar ons land, vestigden zich in het uiterste zuiden van Limburg, en breiden zich langzaam uit naar het noorden.

– Uitgelichte afbeelding: Door Aconcagua (talk) – Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6358309